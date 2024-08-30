Уночі росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині — Пронін

Цієї ночі армія РФ вкотре атакувала один із промислових об'єктів на території Полтавської області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, в результаті атаки, на щастя, ніхто не постраждав.
Цієї ночі повітряна тривога на Полтавщині тривала майже дві години — із 02.11 до 03.53.
Командування Повітряних сил Збройних сил України у цей час повідомляло про безпілотники на межі Полтавської та Дніпропетровьскої областей.
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