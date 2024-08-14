У Лубнах місцеві жителі чули звук вибуху

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку
Під час повітряної тривоги у Лубнах пролунав звук вибуху. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова жителів громади. На Полтавщині триває повітряна тривога.
У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня у районі Кременчука сили оборони виявили рух безпілотника, що тримав курс на Кіровоградську область.
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