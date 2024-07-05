Офіційної інформації від керівництва області поки що немає
На Полтавщині у Миргороді пролунали звуки вибухів. Про це почали повідомляти місцеві жителі у соціальних мережах.
Тривогу на Полтавщині оголосили о 10.16.
Спочатку командування Повітряних Сил повідомляло про швидкісну ціль через Полтавщину курсом на Кіровоградщину, а далі ж з’явилася інформація про ракету на Миргород.
Вибухи у громаді пролунали близько 10.20, повідомляють місцеві жителі.
Наразі повітряна тривога в області продовжується.
Офіційної інформації від влади області поки що немає.
Доповнено:
О 10.31 моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про розвідувальний БпЛА над Миргородом.
О 10.35 Повітряні сили знову повідомили про ракету у напрямку міста.
О 10.39 мешканці почали повідомляти про черговий вибух у Миргородмькому районі.
За попередніми даними, армія РФ обстрілює Полтавщину ракетами типу «Іскандер-М».
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