Полтавщина знову під обстрілом: у Миргороді лунають вибухи (доповнено)

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 166

Офіційної інформації від керівництва області поки що немає

На Полтавщині у Миргороді пролунали звуки вибухів. Про це почали повідомляти місцеві жителі у соціальних мережах.

Тривогу на Полтавщині оголосили о 10.16.

Спочатку командування Повітряних Сил повідомляло про швидкісну ціль через Полтавщину курсом на Кіровоградщину, а далі ж з’явилася інформація про ракету на Миргород.

Вибухи у громаді пролунали близько 10.20, повідомляють місцеві жителі.

Наразі повітряна тривога в області продовжується.

Офіційної інформації від влади області поки що немає.

Доповнено:

О 10.31 моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про розвідувальний БпЛА над Миргородом.

О 10.35 Повітряні сили знову повідомили про ракету у напрямку міста.

О 10.39 мешканці почали повідомляти про черговий вибух у Миргородмькому районі.

За попередніми даними, армія РФ обстрілює Полтавщину ракетами типу «Іскандер-М».