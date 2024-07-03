Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Полтавщині судитимуть жителя Донецької області за незаконний збут гранат

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 115

Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Донецької області за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вибухових пристроїв та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 29-річний чоловік незаконно придбав та зберігав для подальшого збуту три ручні осколкові гранати. Під час проведення невідкладних слідчих дій вибухові пристрої були вилучені правоохоронцями.

Чоловіка затримали в травні у місті Кременчук після безпосередньої реалізації вибухових пристроїв та вибухових речовин.

Наразі фігурант утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Обвинуваченому інкримінується ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали кременчужанина, який продавав вибухові пристрої та набої.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: гранати збут прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх