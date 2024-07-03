На Полтавщині судитимуть жителя Донецької області за незаконний збут гранат

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 115

Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Донецької області за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вибухових пристроїв та вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 29-річний чоловік незаконно придбав та зберігав для подальшого збуту три ручні осколкові гранати. Під час проведення невідкладних слідчих дій вибухові пристрої були вилучені правоохоронцями.

Чоловіка затримали в травні у місті Кременчук після безпосередньої реалізації вибухових пристроїв та вибухових речовин.

Наразі фігурант утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Обвинуваченому інкримінується ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали кременчужанина, який продавав вибухові пристрої та набої.