Внаслідок аварії у Полтаві постраждала жінка

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Водій машини не впорався з керуванням

Ввечері 22 червня у Полтаві авто виїхало з проїзної частини дороги. Внаслідок аварії пасажирка машини травмувалась. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Вказано, що водій машини не впорався з керуванням. Травмовану пасажирку госпіталізували.

Слідчі встановлюють обставини аварії в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 21 червня поблизу селища Чутове Полтавського району сталась аварія між автомобілем Skoda Fabia та мотоциклом HYOSUNG GT 250R. Внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст.