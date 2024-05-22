Рибне браконьєрство на Кременчуччині: інспектори рибоохоронпатруля знайшли 4 сітки та 6 раколовок

Учора, 21 травня, інспектори рибоохоронного патруля під час рейду по акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища поблизу села Липове виявили 6 раколовок та 4 браконьєрські сітки. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.
Живу рибу та раків патрульні випустили у воду, а ще 12 кг риби передали на продаж до рибоприймального пункту.
Інстектори також склали акт про вилучення браконьєрських знарядь лову.
Нагадаємо, заборона на вилов раків у водоймах Кременчуцького району діє до 30 червня. Також до 9 червня діє нерестова заборона на вилов риби у межах Кременчуцького та Кам'янського водосховищ.
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