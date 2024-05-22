Рибне браконьєрство на Кременчуччині: інспектори рибоохоронпатруля знайшли 4 сітки та 6 раколовок

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Частину риби та раків випустили у воду, ще 12 кг риби передали на продаж

Учора, 21 травня, інспектори рибоохоронного патруля під час рейду по акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища поблизу села Липове виявили 6 раколовок та 4 браконьєрські сітки. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Живу рибу та раків патрульні випустили у воду, а ще 12 кг риби передали на продаж до рибоприймального пункту.