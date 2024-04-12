Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці п'яний скутерист намагався втекти від патрульних

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 179

У чоловіка знайшли згорток з наркотиками

У Кременчуці п'яний скутерист намагався втекти від патрульних. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

11 квітня, близько опівночі, патрульні помітили скутер, водій якого рухався з порушенням ПДР. Інспектори подали керманичу сигнал про зупинку, але той не відреагував. Транспортний засіб патрульні зупинили шляхом блокування на вулиці Мрії.

Спілкуючись із чоловіком, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, окрім того, під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські знайшли згорток з, ймовірно, наркотичною речовиною.

 

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали відповідні адмінматеріали:

  • постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів);
  • протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку);
  • протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння або відмова від огляду на стан спʼяніння) КУпАП.

Нагадаємо, що нещодавно кременчужанин на Kawasaki намагався втекти від патрульних.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 патрульна поліція скутер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх