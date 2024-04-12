У Кременчуці п'яний скутерист намагався втекти від патрульних

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У чоловіка знайшли згорток з наркотиками

У Кременчуці п'яний скутерист намагався втекти від патрульних. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

11 квітня, близько опівночі, патрульні помітили скутер, водій якого рухався з порушенням ПДР. Інспектори подали керманичу сигнал про зупинку, але той не відреагував. Транспортний засіб патрульні зупинили шляхом блокування на вулиці Мрії.

Спілкуючись із чоловіком, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, окрім того, під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські знайшли згорток з, ймовірно, наркотичною речовиною.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали відповідні адмінматеріали:

постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів);

протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку);

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння або відмова від огляду на стан спʼяніння) КУпАП.

Нагадаємо, що нещодавно кременчужанин на Kawasaki намагався втекти від патрульних.