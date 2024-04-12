У Кременчуці п'яний скутерист намагався втекти від патрульних. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
11 квітня, близько опівночі, патрульні помітили скутер, водій якого рухався з порушенням ПДР. Інспектори подали керманичу сигнал про зупинку, але той не відреагував. Транспортний засіб патрульні зупинили шляхом блокування на вулиці Мрії.
Спілкуючись із чоловіком, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, окрім того, під час проведення поверхневої перевірки, поліцейські знайшли згорток з, ймовірно, наркотичною речовиною.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали відповідні адмінматеріали:
Нагадаємо, що нещодавно кременчужанин на Kawasaki намагався втекти від патрульних.
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