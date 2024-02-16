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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Вікторію Шамріну

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 641

 

Востаннє жінку бачили 7 лютого

На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 32-річну мешканку Гребінської громади Вікторію Шамріну. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавьскій області.

Правоохоронці повідомляють, що востаннє жінку бачили 7 лютого на станції «Гребінка», куди вона приїхала із Києва.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, повної статури, була одягнена у чорне пальто та джинсові штани.

З будь-якою інформацією щодо зниклої правоохоронці просять звертатися за телефонами: (05361)73-628, 050-440-82-76, 066-686-33-47.

Нагадаємо, поліція розшукує також зниклу безвісти 73-річну Тамару Іващенко, яку востаннє бачили 15 лютого поблизу Миргородської лікарні.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина Лубенський район зниклі безвісти розшук поліція
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