На Полтавщині чоловік побив родичку та погрожував іншій жінці – поліція

Вчора, 21:17 Переглядів: 180

До суду скерували обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка, який побив родичку та погрожував ножем іншій жінці. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці вилучили речові докази та спрямували на судову експертизу.

Чоловікові інкримінують погрозу вбивством (ст. 129 КК України) та спричинення умисного легкого тілесного ушкодження, що призвело до короткочасного розладу здоров’я (ч. 2 ст. 125 КК України).

Подія сталася 7 січня, у Ромоданівській територіальній громаді.

Нагадаємо, що на Полтавщині один чоловік побив дружину, інший — матір: обидва заплатять за це по 850 грн.