На Полтавщині двох жінок судитимуть за пости про РФ у соцмережах

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 247 Коментарів: 1

З початку року на Полтавщині за заперечення збройної агресії РФ проти України засудили 4 людей, а упродовж 2023 року — 45 людей

На Полтавщині двох жінок судитимуть за пости про РФ у соцмережах. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж вересня-жовтня 2022 року двоє жінок у забороненій в Україні соцмережі поширювали матеріали, в яких міста України представлялися «історичними територіями Росії».

Окрім цього, в публікаціях жінки возвеличували військовослужбовців держави-агресора, що підтверджено судово-лінгвістичними експертизами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно однієї з жінок вже завершене, обвинувальний акт направили до суду. В іншому — слідчі дії тривають.

Наразі двох жінок з Полтавського району підозрюють та обвинувачують в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію, вчинені повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За цією статтею з початку 2024 року на Полтавщині засудили 4 людей, а упродовж 2023 року — 45 людей.

Нагадаємо, що на Полтавщині ексдиректорка коледжу впроваджувала російські стандарти освіти.