Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двох жінок судитимуть за пости про РФ у соцмережах

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 247 Коментарів: 1

 

З початку року на Полтавщині за заперечення збройної агресії РФ проти України засудили 4 людей, а упродовж 2023 року — 45 людей

На Полтавщині двох жінок судитимуть за пости про РФ у соцмережах. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж вересня-жовтня 2022 року двоє жінок у забороненій в Україні соцмережі поширювали матеріали, в яких міста України представлялися «історичними територіями Росії».

Окрім цього, в публікаціях жінки возвеличували військовослужбовців держави-агресора, що підтверджено судово-лінгвістичними експертизами.  

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно однієї з жінок вже завершене, обвинувальний акт направили до суду. В іншому — слідчі дії тривають.

Наразі двох жінок з Полтавського району підозрюють та обвинувачують в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація осіб, які здійснюють збройну агресію, вчинені повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За цією статтею з початку 2024 року на Полтавщині засудили 4 людей, а упродовж 2023 року — 45 людей.

Нагадаємо, що на Полтавщині ексдиректорка коледжу впроваджувала російські стандарти освіти.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура Полтавщини зрада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

797
Andron777:
Сьогодні, 17:51

А може після суду та відбування строку відправити їх до любімих ними каZапів на ПМЖ?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх