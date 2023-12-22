На Полтавщині автомобіль злив невідому речовину в ґрунт

Сьогодні, 10:22 Переглядів: 0

20 грудня у Полтавському районі помітили автомобіль одного з підприємств нафтогазового комплексу Полтавської області, який злив невідому речовину у ґрунт. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Центрального Округу.

Для встановлення подробиць на місце події прибула група екоінспекторів Центрального округу. Вони відберуть проби ґрунту для досліджень.

Нагадаємо, що на Кременчуччині водна поліція викрила факт забруднення землі — асенізатори вилили нечистоти.



