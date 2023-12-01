1 грудня на проспекті Свободи стались дві аварії за участі 4 машин. Про це повідомили на Telegram-каналі патрульної поліції Кременчука.
Перша дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу зупинки громадського транспорту «Троїцький ринок». Зіткнулись легковик та вантажівка.
Друга аварія сталась поблизу зупинки громадського транспорту «Кредмаш». Зіткнулись дві легкові машини. В обох випадках про постраждалих у поліції не повідомляли.
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