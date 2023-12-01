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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловіка двічі збили машини — поліція

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 216

Чоловік загинув на місці 

Ввечері 30 листопада на автодорозі Київ-Харків-Довжанський у Лубенському районі чоловіка двічі збили машини. Від отриманих травм пішохід загинув на місці подій.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції Полтавщини 1 грудня.

За даними слідства, автомобіль Mercedes-Benz Vito, під керуванням 51-річного водія наїхав на 59-річного пішохода, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці. Після чого на пішохода наїхав ще один автомобіль Skoda Fabia, під керуванням 47-річного водія. Унаслідок аварії потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. 

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ДТП аварія
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