На Полтавщині чоловіка двічі збили машини — поліція

Ввечері 30 листопада на автодорозі Київ-Харків-Довжанський у Лубенському районі чоловіка двічі збили машини. Від отриманих травм пішохід загинув на місці подій.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції Полтавщини 1 грудня.
За даними слідства, автомобіль Mercedes-Benz Vito, під керуванням 51-річного водія наїхав на 59-річного пішохода, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці. Після чого на пішохода наїхав ще один автомобіль Skoda Fabia, під керуванням 47-річного водія. Унаслідок аварії потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.
Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
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