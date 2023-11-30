30 листопада у Полтаві відбулася пожежа на заводі «Хіммаш». Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
На місці перебувають усі спецслужби. Рятувальники евакуюють людей із приміщення.
Надзвичайники встановлюють причини та обставини пожежі.
Доповнено:
Пожежа сталася на першому поверсі приміщення. Полум'я охопило 30 квадратних метрів площі.
О 16:34 рятувальники ліквідували загоряння.
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