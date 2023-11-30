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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть водія, винного у смертельній аварії — прокуратура 

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 326

 

Внаслідок ДТП загинули чотири людини, одна травмована

У червні 2023 року внаслідок зіткнення автомобілів Renault Laguna та Subaru Legacy загинули чотири людини, ще одна травмована. Водія, винного в аварії, судитимуть. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Чоловіка звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілій тілесні ушкодження, а також загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). Він виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль, у якому перебували водій та ще четверо пасажирів. У результаті зіткнення водій, його дружина, син та мати загинули, дочка травмувалася.

Усі матеріали справи прокуратура направила до суду.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Полтавщина ДТП потерпілі
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