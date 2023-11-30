На Пирятинщині чоловік травмувався під час користування газовим балоном

30 листопада у Пирятині 22-річний чоловік отримав опіки внаслідок користування газовим балоном у салоні автомобіля. Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Потерпілий спочатку звернувся за медичною допомогою до лікарів, а вже потім медики повідомили про це поліцію.
За інформацією правоохоронців, чоловік травмувався внаслідок необережного використання газового балона всередині вантажного автомобіля Renault Maste.
Зараз травмований перебуває в лікарні. Поліція встановлює причину та обставини події.
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