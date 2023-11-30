На Пирятинщині чоловік травмувався під час користування газовим балоном

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 224

Зараз він перебуває у лікарні

30 листопада у Пирятині 22-річний чоловік отримав опіки внаслідок користування газовим балоном у салоні автомобіля. Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Потерпілий спочатку звернувся за медичною допомогою до лікарів, а вже потім медики повідомили про це поліцію.

За інформацією правоохоронців, чоловік травмувався внаслідок необережного використання газового балона всередині вантажного автомобіля Renault Maste.

Зараз травмований перебуває в лікарні. Поліція встановлює причину та обставини події.