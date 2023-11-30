Коли очільник Кременчука та його заступники прийматимуть громадян у грудні

Кременчуцька міська рада опублікувала графік прийому громадян на грудень. Про це інформує пресслужба мерії на сторінці у Телеграмі.
У грудні містяни зможуть зустрітися із міським головою, його заступниками, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому міської ради.
Віталій Малецький проводитиме прийом 14 грудня з 14.00 до 16.00. Графік прийому заступників розміщений на картинках нижче.
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