Коли очільник Кременчука та його заступники прийматимуть громадян у грудні

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 209

На прийом потрібно записуватися заздалегідь

Кременчуцька міська рада опублікувала графік прийому громадян на грудень. Про це інформує пресслужба мерії на сторінці у Телеграмі. У грудні містяни зможуть зустрітися із міським головою, його заступниками, секретарем міської ради та керуючим справами виконкому міської ради. Віталій Малецький проводитиме прийом 14 грудня з 14.00 до 16.00. Графік прийому заступників розміщений на картинках нижче.

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