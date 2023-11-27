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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині під час ДТП травмувалася пішоходка

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 305

 

Наразі жінка перебуває в лікарні

27 листопада близько 15.00 на дорозі поблизу селища Велика Багачка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Opel Astra наїхав на місцеву мешканку. Потерпілу із травмами відвезли до лікарні у місто Миргород.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причину та обставини аварії.

Нагадуємо, сьогодні на Лубенщині в аварії загинув водій.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: ДТП аварія потерпілі
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