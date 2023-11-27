На Полтавщині під час ДТП травмувалася пішоходка

27 листопада близько 15.00 на дорозі поблизу селища Велика Багачка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Opel Astra наїхав на місцеву мешканку. Потерпілу із травмами відвезли до лікарні у місто Миргород.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють причину та обставини аварії.
Нагадуємо, сьогодні на Лубенщині в аварії загинув водій.
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