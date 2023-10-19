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У Кременчуці з концертною програмою «Назавжди» виступить Іво Бобул (афіша)

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 183

 

На заході буде живий звук

28 листопада Іво Бобул виступить у Кременчуці з новою концертною програмою «Назавжди». Захід розпочнеться о 18.00 у Міському палаці культури; буде живий звук.

Хороші пісні серце та душа завжди відчувають. Хоча іноді пісні забуваються, але в якийсь момент ти знову співаєш знайомі мелодії та слова, в уяві згадуються події з минулого, які приєдналися до тих пісень. Саме такими є пісні Іво Бобула — теплими, незабутніми, затишними творами, що нагадують нам про щасливі миті життя.

Основна мета співака — не лише зустрітися з шанувальниками та представити старі та нові пісні, а своєю творчою справою допомогти Збройним силам України перемогти російську орду. Саме тому частину виручених коштів із концерту співак відправить на благодійність.

У програмі «Назавжди» ви почуєте такі пісні як «Душі криниця», «Місячне колесо», «Якщо любиш, кохай», «На Україну повернусь» та багато інших творів. Разом з артистом ви заспіваєте їх і запалите радісні вогники у своїх серцях.

Квитки скоро з'являться у продажу у БЦ «Бульвар» Довідки за тел.: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: концерт співак Іво Бобул МПК
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