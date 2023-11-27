Водоканал Горішніх Плавнів розвивається і покращує свою роботу

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Під час нещодавнього засідання виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, директор комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Сергій Ярош відзвітував про діяльність за 9 місяців поточного року та окреслив подальші перспективи роботи системи водопостачання Горішніх Плавнів. Про питання, які обговорювалися, повідомляє Оксана Диба у матеріалі видання «Телеекспрес».

Сергій Ярош окреслив основні аспекти, які впливали на роботу підприємства, а саме зменшення обсягів водопостачання (226 тис. куб.м, падіння на 11%) і відповідно водовідведення (196 тис. куб.м, зниження на 10%), з одночасним ростом заборгованості споживачів за надані послуги (рівень оплати за 9 місяців становить 90%).

«Нас не може це не турбувати, адже загальне зменшення не дало нашому підприємству отримати дохід у розмірі 5,7 млн грн за послуги водопостачання і 5,1 млн грн, за водовідведення», — наголосив директор підприємства.

Після чого було наведено відомості про розмір заборгованості населення, яка становить 32,2 млн грн, і на жаль є тенденція до збільшення. Підприємство намагається розв'язувати це питання, укладаючи договори реструктуризації.

На фоні зростання вартості енергоносіїв, значного ступеня зносу обладнання й об’єктів підприємства, керівники та менеджери водоканалу спільно із міською владою обговорюють питання кардинальної зміни технології очистки стоків, оновлення комплексу споруд, яке можна вирішити шляхом будівництва сучасного комплексу очистки, з можливістю переробки відходів та перетворення їх на електроенергію власного виробництва, очистку стоків та утилізацію відходів відповідно до законодавства та нормативних документів ЄС. Для цього водоканал має на меті залучити кошти міжнародних фондів. Підприємство бере участь у міжнародних програмах LIFE, KOICA, ведеться співпраця з інвестиційним комітетом НЕФКО.

Підприємство постійно намагається вирішувати питання збереження енергоресурсів, так, за період із 2016 до 2023 року, фахівці водоканалу замінили 90 зі 120 одиниць насосного обладнання різної потужності та призначення. Це дало змогу зекономити електроенергію на 31%, порівняно з показниками 2016 року (у перерахунку в діючому тарифі на електроенергі., сума економії у поточному році складатиме 11 млн грн на рік).

Протягом 9 місяців аварійною службою водоканалу ліквідовано 47 аварій на водопровідних мережах та 183 підпори на мережах водовідведення.

На підприємстві реалізується інвестиційна програма, яку у 2022 році з об’єктивних причин було перенесено на цей рік. На сьогоднішній день її виконання становить 96%, Сергій Ярош запевнив присутніх на засіданні виконавчого комітету, що до кінця 2023 року програму буде виконано.

Підсумовуючи звіт директора водоканалу, міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков відзначив проведену керівництвом та колективом підприємства колосальну роботу за звернув увагу присутніх на те, що такої грандіозної реконструкції, яка проводиться у комунальних підприємствах міста, «Теплоенерго» і водоканал, не було ніколи за всю історію:

«Особливо ми пишаємося тим, що встановлюємо сучасне, енергоефективне, надійне, висококласне європейське обладнання. Вкладаємо потужні ресурси саме в ті наші комунальні підприємства які забезпечують життєдіяльність міста».