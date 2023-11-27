Без світла залишаються понад 14 тисяч абонентів: особливо постраждали Кременчуцький та Лубенський райони

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 145

Без світла нині залишаються понад 14 тисяч абонентів у 73 населених пунктах Полтавської області, зокрема в 13 — частково. Енергетики відновлюють електропостачання. До робіт залучені 97 бригад. Це 326 людей та 111 одиниць спецтехніки. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Як повідомили в «Полтаваобленерго», особливо від стихії постраждали Кременчуцький та Лубенський райони. Ситуацію ускладнює те, що на дорогах сильні снігові замети, через що енергетики часто просто не можуть добратися до місця аварій.

За інформацією ОВА, на деяких автошляхах Полтавщини ускладнений рух. Зокрема спостерігаються затори на дорогах М-03 Київ — Харків — Довжанський та Р-60 Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин. Дорожні служби, рятувальники та поліцейські чергують у посиленому режимі.

Нагадаємо, що станом на 10.32 у Полтавській області через сильні пориви вітру було знеструмлено 119 населених пунктів — це понад 21 тисяча споживачів.