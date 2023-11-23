Житель Полтавщини стріляв у домашніх собак — поліція

21 листопада у селі Хвощівка чоловік відстріляв собак свого односельця. Про це повідомили в обласній поліції.
До правоохоронців звернувся 20-річний житель села Хвощівка, який розповів, що його односелець стріляв у його домашніх тварин. За даними слідства, ймовірно в двох собак вистрелили з пневматичної зброї.
Зазначено, що одну тварину врятувати не вдалося, вона загинула. Інша собака травмована та знаходиться вдома. Обставини та причини правопорушення з’ясовує слідство.
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