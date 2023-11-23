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Кременчук, Воїни світла

Від поранень помер військовий з Кременчука Павло Іваненко

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 814

 

Захисник України отримав поранення під Авдіївкою

17 листопада у військовому госпіталі Києва від отриманого поранення помер кременчужанин Іваненко Павло Вікторович. 

Павло Іваненко був мобілізований у кінці липня 2023 року та служив у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. 27 жовтня, захищаючи незалежність України від російської агресії, отримав поранення біля Авдіївки Донецької області, внаслідок якого 17 листопада помер у військовому госпіталі Києва. Йому було 53 роки.

Павло Вікторович працював у КП «Кременчукводоканал» охоронцем з вересня 2021 року. Колеги запам’ятали його як добру, щиру та працьовиту людину, яка завжди відповідально ставилася до обов’язків.

У нього залишились син та мати. Редакція висловлює співчуття родині полеглого захисника України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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