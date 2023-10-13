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Кременчуцькі рятувальники минулої доби 5 разів виїжджали на виклики

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 
Горіло сміття та суха трава

Протягом минулої доби рятувальники 5 разів виїздили на виклики щодо пожеж. Про це йдеться у зведенні облуправління ДСНС Полтавщини.

Вчора, 12 жовтня, о 14.30, у селі Мала Кохнівка горів лісовий масив. Вогонь знищив 0,11 га лісової підстилки.

О 9.05, у селищі Козельщина, вулиці Остроградського горіло сміття на відкритій площі. Вогонь знищив 0,02 га сміття.

О 16.30, у селі Великі Кринки, на вулиці Шевченка горіла суха трава. Вогонь знищив 1 га сухостою.

 

О 17.11, у Кременчуці, у Галузевому проїзді горіла суха трава. Вогонь знищив 2 га сухостою.

О 22.03, у селі Старий Хутір горіла суха трава. Вогонь знищив 1,5 га сухостою.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежі ДСНС зведення Кременчуцький район
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