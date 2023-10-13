Кременчуцькі рятувальники минулої доби 5 разів виїжджали на виклики

Протягом минулої доби рятувальники 5 разів виїздили на виклики щодо пожеж. Про це йдеться у зведенні облуправління ДСНС Полтавщини.
Вчора, 12 жовтня, о 14.30, у селі Мала Кохнівка горів лісовий масив. Вогонь знищив 0,11 га лісової підстилки.
О 9.05, у селищі Козельщина, вулиці Остроградського горіло сміття на відкритій площі. Вогонь знищив 0,02 га сміття.
О 16.30, у селі Великі Кринки, на вулиці Шевченка горіла суха трава. Вогонь знищив 1 га сухостою.
О 17.11, у Кременчуці, у Галузевому проїзді горіла суха трава. Вогонь знищив 2 га сухостою.
О 22.03, у селі Старий Хутір горіла суха трава. Вогонь знищив 1,5 га сухостою.
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