Відтепер кременчужани можуть купити та продати свій автомобіль через «Дію»

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 106

У мобільному застосунку державних послуг «Дія» запустили бета-тестування сервісу купівлі-продажу автомобіля. Такою новиною у четвер, 12 жовтня, поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На Міжнародному економічному форумі у Києві він розповів, що українці вже можуть скористатися сервісом, якщо хочуть продати чи купити свій автомобіль.

— Без центру МВС, без послуг «бігунків», які пропонують купити місце у черзі. За кілька кліків можна продати автомобіль у «Дії», — пояснив Михайло Федоров.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що у вересні процес купівлі-продажу автомобілів буде переведено в цифровий варіант у «Дії». Він анонсував скасування обов’язкової технічної експертизи: її здійснюватимуть тільки під час першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця.