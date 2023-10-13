Відтепер кременчужани можуть купити та продати свій автомобіль через «Дію»

У мобільному застосунку державних послуг «Дія» запустили бета-тестування сервісу купівлі-продажу автомобіля. Такою новиною у четвер, 12 жовтня, поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На Міжнародному економічному форумі у Києві він розповів, що українці вже можуть скористатися сервісом, якщо хочуть продати чи купити свій автомобіль.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що у вересні процес купівлі-продажу автомобілів буде переведено в цифровий варіант у «Дії». Він анонсував скасування обов’язкової технічної експертизи: її здійснюватимуть тільки під час першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця.
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