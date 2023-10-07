Вночі у Миргородському районі вибухнула ворожа ракета

У Миргородському районі минулої ночі вибухнула ракета. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Постраждалих немає. Пошкоджень застали 9 приватних будинків.
Нагадаємо, близько опівночі на Миргородщині було чутно звуки вибухів. О пів на першу ночі начальник ОВА підтвердив, що ворог атакував Полтавщину.
Повітряна тривога на Полтавщині тривала з 23.38 до 00.11. Загроза ракетної небезпеки була для Харківської, Полтавської, Чернігівської, Сумської областей.
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