Вночі у Миргородському районі вибухнула ворожа ракета

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 312

У Миргородському районі минулої ночі вибухнула ракета. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Постраждалих немає. Пошкоджень застали 9 приватних будинків.

«Ворожа ракета вибухнула в Миргородському районі. Пошкоджено девʼять приватних будинків. На щастя, постраждалих немає», - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, близько опівночі на Миргородщині було чутно звуки вибухів. О пів на першу ночі начальник ОВА підтвердив, що ворог атакував Полтавщину.

Повітряна тривога на Полтавщині тривала з 23.38 до 00.11. Загроза ракетної небезпеки була для Харківської, Полтавської, Чернігівської, Сумської областей.