На Полтавщині дільничні врятували чоловіка з водойми та отримали за це відомчі нагороди

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 355

Двоє офіцерів Сергій Круглов та Сергій Ярковий побачили, як чоловік різко з’їхав з дороги на велосипеді та впав у водойму. Тоді вони миттю кинулися йому на допомогу та витягнули чоловіка на поверхню разом з велосипедом.

На Полтавщині дільничні офіцери, врятували чоловіка з водойми та отримали за це відомчі нагороди. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Двоє офіцерів Сергій Круглов та Сергій Ярковий побачили, як чоловік різко з’їхав з дороги на велосипеді та впав у водойму. Тоді вони миттю кинулися йому на допомогу та витягнули чоловіка на поверхню разом з велосипедом.

Як з’ясувалося згодом, велосипедист втратив рівновагу, через це й упав. Медична допомога чоловіку не знадобилася – обійшлося без травм.

Начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк відзначив оперативні дії офіцерів. Тож до Дня захисників та захисниць України правоохоронці отримали відомчі нагороди.

Очільник територіального підрозділу наголосив, що у цьому є певний символізм, адже поліцейська діяльність щільно пов’язана із захистом людини та її інтересів, заступництвом та підтримкою.