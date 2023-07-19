Вночі росіяни атакували Полтавщину дронами

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Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 5 годин - від 00.10 до 4.48.

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано. Попередньо без жертв.

У Кременчуці минулої ночі інформації про звуки вибухів не надходило.

За даними Повітряних сил, уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина!

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей: