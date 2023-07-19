Звіт: кременчужани зібрали для наших бійців з 2-ї роти більше 30 тис. гривень

На допомогу кременчуцьким бійцям з 2-ї роти кременчужани зібрали більше 30 тис. гривень. Збір проводив Видавничий дім «Приватна газета» та особисто його директор Сергій Кулясов. Звітуємо:
Містяни загалом зібрали 30 тис. 102 гривні.
Кошти пішли на ремонт автомобіля, за допомогою якого хлопці гатять росіян. А ще - на смаколики - чай, кава, сигарети, вода тощо.
Днями наші захисники переказали вітання кременчужанам та особисто Олександру Чубу, який переказав 10 тисяч гривень.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.