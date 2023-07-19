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Звіт: кременчужани зібрали для наших бійців з 2-ї роти більше 30 тис. гривень

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 221

 Допомогли відремонтували автомобіль та купити смаколики

На допомогу кременчуцьким бійцям з 2-ї роти кременчужани зібрали більше 30 тис. гривень. Збір проводив Видавничий дім  «Приватна газета» та особисто його директор   Сергій Кулясов. Звітуємо:

Містяни  загалом зібрали 30 тис. 102 гривні

Кошти пішли на ремонт автомобіля, за допомогою якого хлопці гатять росіян. А ще - на смаколики - чай, кава, сигарети, вода тощо.

Днями наші захисники переказали вітання кременчужанам та особисто Олександру Чубу, який переказав 10 тисяч гривень.



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Автор: ТелеграфЪ
Теги: допомога військовим
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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