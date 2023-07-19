Ліквідація наслідків негоди та п'яні водії: як минула доба на Кременчуччині

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 217

Оперативна ситуація в районі та області станом на ранок 19 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС та поліції

Всього рятувальники 6 разів виїжджали на виклики:

підгорання їжі в квартирі на Соборній у Кременчуці та у будинку в с. Роєве ;

ліквідація наслідків негоди у між Горішніми Плавнями та Дмитрівкою, а також у Глобиному - розпилювали дерева, що впали на дорогу

До Центру управління нарядами поліції Полтавщини «102» від громадян надійшло понад 660 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 215 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Також патрульні склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 330 транспортних засобів та понад 773 особи.