Ліквідація наслідків негоди та п'яні водії: як минула доба на Кременчуччині

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС та поліції
Всього рятувальники 6 разів виїжджали на виклики:
До Центру управління нарядами поліції Полтавщини «102» від громадян надійшло понад 660 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 215 мали ознаки кримінальних правопорушень.
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 6 разів викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.
Також патрульні склали 6 адмінпротоколів за домашнє насильство.
Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 330 транспортних засобів та понад 773 особи.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.