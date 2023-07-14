Порив трубопроводу та пожежа: як минула доба на Кременчуччині

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Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники 5 разів виїжджали на виклики:

горіла господарча споруда у Білецьківці;

на вул. Велика набережна у Кременчуці та на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях виявили трупи у квартирі;

у Горішніх Плавнях знімали кота з дерева;

на вул. Свіштовській рятувальники забезпечували протипожежну безпеку, стався порив трубопроводу з дизельним пальним.

До Центру управління нарядами ГУНП області «102» від громадян надійшло понад 630 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 249 мали ознаки кримінальних правопорушень.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни викликали патрульних для приборкання п’яного дебошира.

Також склали адмінпротокол за домашнє насильство.

Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 480 транспортних засобів та 738 осіб.