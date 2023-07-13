На зупинці у Кременчуці знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 1 314

12 липня, приблизно о 9.30, на одній із зупинок громадського транспорту на вулиці Вадима Пугачова перехожі виявили тіло чоловіка. Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини.

На місце події прибули поліціянти та медики, які констатували смерть чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 54-річний місцевий чоловік. Тіло кременчужанина направили судово-медичну експертизу, щоб встановити, причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.