На зупинці у Кременчуці знайшли мертвого чоловіка

12 липня, приблизно о 9.30, на одній із зупинок громадського транспорту на вулиці Вадима Пугачова перехожі виявили тіло чоловіка. Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини.
На місце події прибули поліціянти та медики, які констатували смерть чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 54-річний місцевий чоловік. Тіло кременчужанина направили судово-медичну експертизу, щоб встановити, причини смерті.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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