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Надзвичайні новини

На зупинці у Кременчуці знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 1 314

 

Причину смерті встановить експертиза

12 липня, приблизно о 9.30, на одній із зупинок громадського транспорту на вулиці Вадима Пугачова перехожі виявили тіло чоловіка. Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП Полтавщини.

На місце події прибули поліціянти та медики, які констатували смерть чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 54-річний місцевий чоловік. Тіло кременчужанина направили судово-медичну експертизу, щоб встановити, причини смерті.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до ЄРДР за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: смерть
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