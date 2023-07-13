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У мікрорайонах Кременчука планують модернізувати котельні

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 351

 

Нове обладнання дає економію по газу щонайменше на 20%

У мікрорайонах Кременчука планують модернізувати котельні.

Як повідомляє Кременчуцька міська рада, у нашому місті йде підготовка до опалювального періоду 2023-2024 років — ведеться ремонт мереж, проводиться модернізація котелень та заміна їх обладнання на енергоефективне. 

Зараз повністю завершилася модернізація котельні в одному з мікрорайонів Кременчука (де саме, у дописі не вказується — ред.). Нове сучасне обладнання німецького виробництва забезпечуватиме теплом великий житловий масив, а також школу, дитячі садочки та інші соціальні заклади.

У порівнянні зі старими котельнями ще радянського зразка, нова дає економію по газу щонайменше на 20%. Вона повністю автоматизована, безпечна в експлуатації. Забезпечена генераторами для роботи на випадок блекауту.

Подібні котельні планують встановити згодом і в інших мікрорайонах міста, зокрема на правобережжі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: котельні модернизация опалювальний сезон
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