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У Кременчуці перекрили дорогу для транспорту до кінця вересня

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 493

 

Все через аварію на колекторі

На ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Європейської (по вулиці Юрія Руфа) продовжили тимчасове перекриття руху транспорту до 30 вересня. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Обмеження пов’язані з ліквідацією аварійної ситуації самопливного колектора діаметром 500 мм, який проходить від вулиці Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: перекриття руху
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