У Кременчуці перекрили дорогу для транспорту до кінця вересня

На ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Європейської (по вулиці Юрія Руфа) продовжили тимчасове перекриття руху транспорту до 30 вересня. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Обмеження пов’язані з ліквідацією аварійної ситуації самопливного колектора діаметром 500 мм, який проходить від вулиці Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1.
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