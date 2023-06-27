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Надзвичайні новини, Полтавщина

Зоозахисники подали заяву до поліції на організаторів виставки черепах у Полтаві

Вчора, 21:15 Переглядів: 516

 

Зробити це вирішили після того, як побачили допис про виставку у соцмережах

Благодійна організація UAnimals повідомила, що подає заяву до правоохоронних органів на організаторів пересувної виставки черепах «Світ черепах» у Полтаві.

Зоозахисники вирішили це зробити після того, як побачили в інстаграмі допис: жінка розповіла, що у полтавському торгівельному центрі «Київ» є виставка черепах.

«Діти б'ють по черепахах у відкритих вольєрах, а в акваріумі черепаха навіть не може розвернутися», — написала очевидиця.
— Ми подивилися відео — і це повний треш. Бруднющий тісний акваріум — навіть не знаємо, чи жива черепаха, що сидить у ньому. А в загородці тварини повзають по брезенту і мусять терпіти доторки дикунів-людей. Так, ми подаємо в поліцію на організаторів цього «шоу» і будемо намагатися притягнути їх до відповідальності. Але головне питання — до всіх тих батьків, які платять гроші і ведуть своїх дітей знущатися з тварин: нафіга ви це робите? — зазначила організація у фейсбуці. 

Тварини страждають через неосвіченість та брак емпатії тих людей, які ходять на такі «шоу».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: черепаха жорстоке поводження знущання над тваринами зоозахисники Полтава
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