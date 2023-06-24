У Лубенському районі сталися дві ДТП з потерпілими

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23 червня у Лубенському районі сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмовано двоє людей. Потерпілі з травмами доставлені до лікарень. Про це повідомила пресслужба поліції.

Близько 7.50, на вулиці Центральній в смт Оржиця, Лубенського району Land Cruiser Prado, під керуванням 66-річного водія, зіткнувся з велосипедом, яким кермувала 75-річна місцева. Унаслідок зіткнення жінка отримала травми та доставлена до місцевої лікарні.

Близько 15.00, на проспекті Володимирському в Лубнах зіткнулися ЗАЗ Lanos, під керуванням 40-річної водійки, з ВАЗ 2110, за кермом якого перебував 34-річний водій. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 25-річна пасажирка ВАЗу отримала тілесні ушкодження та доставлена до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За обома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини обох ДТП з’ясовує слідство.