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Подорож крізь час у світ першого кохання: співачка з Кременчука LERNY представила пісню «Вальс»

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 196

 

Ця пісня — це спроба прожити той випускний вальс, який так і не стався в житті дівчини

23 червня співачка з Кременчука LERNY* презентувала ностальгічний попсингл «Вальс», що перетинає межі часу, даруючи слухачам можливість пережити сильні емоції першого кохання. «Вальс» — це пісня-сповідь, в якій артистка розкриває свої почуття через ніжні слова та легку мелодію, створюючи неповторний стиль ностальгічного попу. 

— Єдина причина, через яку люди так міцно чіпляються за спогади, полягає в тому, що саме спогади — це єдине, що не змінюється, коли люди змінюються. Вальс між двома серцями триває назавжди, незалежно від обставин, — коментує LERNY.

Окрім метафоричного сенсу, вальс має щемливе значення для артистки. Ця пісня — це спроба прожити той випускний вальс, який так і не стався в її житті.

— Насправді мій випускний клас у школі потрапив на рік, коли була епідемія коронавірусу. Через нього у всіх випускників не було змоги танцювати традиційний вальс, який красиво завершив би шкільну історію і турботливо зберіг би шкільні спогади, — ділиться артистка.

Саунд-продюсером інді-поптреку став відомий український музикант, учасник гурту MBreeze — Олександр Біляк. Це вже третя спільна робота музикантів.

— Ще одна неймовірна пісня від LERNY, був радий створити саунд для неї! Слухаючи «Вальс», хочеться забути про все й терміново шукати партнера для танцю! — усміхаючись, коментує Олександр.

*LERNY — артистка, сонграйтерка родом із Кременчука, за плечима якої ротація на «М2», два релізи та великий досвід на сцені. Через війну була змушена виїхати за кордон разом із сім’єю.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пісня співачка танок
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