Подорож крізь час у світ першого кохання: співачка з Кременчука LERNY представила пісню «Вальс»

23 червня співачка з Кременчука LERNY* презентувала ностальгічний попсингл «Вальс», що перетинає межі часу, даруючи слухачам можливість пережити сильні емоції першого кохання. «Вальс» — це пісня-сповідь, в якій артистка розкриває свої почуття через ніжні слова та легку мелодію, створюючи неповторний стиль ностальгічного попу.
Окрім метафоричного сенсу, вальс має щемливе значення для артистки. Ця пісня — це спроба прожити той випускний вальс, який так і не стався в її житті.
Саунд-продюсером інді-поптреку став відомий український музикант, учасник гурту MBreeze — Олександр Біляк. Це вже третя спільна робота музикантів.
*LERNY — артистка, сонграйтерка родом із Кременчука, за плечима якої ротація на «М2», два релізи та великий досвід на сцені. Через війну була змушена виїхати за кордон разом із сім’єю.
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