На Полтавщині чоловік нарубав деревини на мільйон гривень в урочищі «Вільшане»

Слідчий підрозділ відділу № 2 Полтавського райуправління поліції упродовж травня-червня цього року задокументували незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду. Місцевому 54-річному правопорушнику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст. 15 та ч.3 ст. 246 (Закінчений замах на здійснення незаконної порубки дерев у лісі, вчинений у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду), а також ч.4 ст.246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
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