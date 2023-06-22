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Судитимуть ексзаступницю головбуха кременчуцького комунального підприємства

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 066 Коментарів: 1

Через службову недбалість вона завдала підприємству збитків на 25 млн грн

Ексзаступницю головного бухгалтера одного із кременчуцьких комунальних підприємств підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що у 2019 році жінка відповідала за організацію і проведення процедури закупівлі. Під час відкритих торгів щодо придбання транспортних засобів вона надала перевагу товариству, цінова пропозиція якого майже вдвічі перевищувала ціну офіційних представників заводу-виробника.

Після цього комунальне підприємство та товариство уклали договір на закупівлю 10 пасажирських автобусів за завищеною ціною. За висновком експертизи, підприємству завдано майже 25 млн грн збитків.

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно обвинуваченої.


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Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура прокуратура Полтавщини Кременчук підприємство збитки
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Коментарі: 1

1 054
evil:
Сьогодні, 15:49

Це вже не смішно. Виявляється у нас всім керує зам бухгалтера. А Малєцкій и Ко тут нідочого. Виходить так шо директор КАТП, посадові особи міськвиконкому не втручалися у закупівлю на декілька десяткіа мільоніа та не підпмсували жодних документів? Покажіть документи. Чиї там підписи стоять? За Альфатексом вже тягнеться шлейф підприємства, яке обслуговує кримінальні інтереси міськвиконкому. Да, Корецький? Кому передав навар із 25 млн. грн? Тому хто придбав собі хатинку у Кривушах?

Які ж ви всі кончені паскуди! Ви гірші за кончену русню! Грабуєте країну прикриваючись вишиванками та жовто-блакитним стягом. Хочется аби ви всі палали у Пеклі ! Бажано ще до того, як туди потрапите!!


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