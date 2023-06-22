Судитимуть ексзаступницю головбуха кременчуцького комунального підприємства

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 066 Коментарів: 1

Через службову недбалість вона завдала підприємству збитків на 25 млн грн

Ексзаступницю головного бухгалтера одного із кременчуцьких комунальних підприємств підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Відомо, що у 2019 році жінка відповідала за організацію і проведення процедури закупівлі. Під час відкритих торгів щодо придбання транспортних засобів вона надала перевагу товариству, цінова пропозиція якого майже вдвічі перевищувала ціну офіційних представників заводу-виробника.

Після цього комунальне підприємство та товариство уклали договір на закупівлю 10 пасажирських автобусів за завищеною ціною. За висновком експертизи, підприємству завдано майже 25 млн грн збитків.

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно обвинуваченої.



