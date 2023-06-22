У Кременчуці зникла 10-річна Ярослава Полякова (знайшли)

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 448

Вона пішла викидати сміття та не повернулась додому

22 червня близько 14.00 в районі будинку №7 на вулиці Майора Пугача (колишня Ватутіна) зникла 10-річна Ярослава Полякова. Як повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції, дитина телефону при собі не має.

За допомогою в пошуках звернулися рідні дівчинки. Вона пішла викидати сміття та не повернулась.

Прикмети: зріст 120-140 см, худорлявої статури, довге світле волосся, заплетене в 4 коси. Особлива прикмета - має веснянки.

На момент зникнення була одягнена у чорну в цятку сукню, взуття – капці.

На місці працюють всі наряди поліції Кременчука, ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцького райуправління поліції. Кому відома інформація про місце перебування дитини, зателефонуйте на лінію 102 чи +380 (98) 739 26 30.

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Протягом 15 хвилин дитину знайшли на проспекті Свободи. Як з’ясувалося, вона заблукала в місті. Наразі дівчинка з рідним. З нею все добре.