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На Харківщині «медики» з Полтавщини обкрадали пенсіонерів

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 350

 

Слідчі повідомили їм про підозру

9 червня у селищі Пісочин Харківської області 84-річна бабуся стала жертвою зловмисників з Полтавщини. У жінки викрали 10 тисяч гривень та ікони. Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Раніше, 13 квітня, в селищі Нова Водолага вони ж прийшли до квартири 82-річної жінки та представились медичними працівниками, які надають допомогу літнім людям. Один, під приводом діагностики, наклав на очі пенсіонерки пов’язку апарату для вимірювання внутрішньочерепного тиску. Інший тим часом нишпорив по кімнаті. Коли «медики» пішли, потерпіла виявила зникнення 100 тисяч гривень та золотих виробів. 

Правоохоронці встановили, що до злочинів причетні двоє 35-річних мешканців Полтавської області, один з яких — неодноразово судимий, останній раз у березі 2020 року за майновий злочин.

Після скоєння злочину 9 червня зловмисників оперативно затримали на блокпосту у місті Валки. 

Того ж дня їм повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Чоловіків затримали. Перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: крадіжка Харків
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