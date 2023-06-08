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Під Кременчуком автівка злетіла з дороги: є постраждалі

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 0

 

Потерпілих деблокували рятувальники

8 червня, близько 2.30, в селі Рокитне Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою версією слідства, легковий автомобіль ВАЗ, під керуванням 43-річного водія, на заокругленні дороги виїхав за межі проїзної частини, зіткнувся з деревом, після чого перевернувся.

 

Унаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм помер на місці аварії. 39-річну пасажирку з різними травмами госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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