На скільки знизився рівень води у Дніпрі в районі Кременчука за добу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 356

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука за добу знизився й станом на ранок 8 червня у верхньому б’єфі склав 81,2 метра, у нижньому — 65,1 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА.

Нагадаємо, що добою раніше у верхньому б’єфі він становив 81,3 метра, а у нижньому — 65,5 метра.

Підтопленими залишаються три дачні кооперативи у Потоківському старостинському окрузі — «Політ», «Івки» та «Дніпровський залив». Вода на поверхні ґрунту відсутня, але залишається у низинах.