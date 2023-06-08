Як минула доба на Кременчуччині

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Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Всього рятувальники шість разів виїжджали на виклики:

хибний виклик на пожежі у Горішніх Плавнях, Градизьку, у Кременчуці на проспекті Лесі Українки та вул. Республіканській;

у Рокитному деблокували потерпілих з автівки;

у Кременчуці на вул. Правобережній допомагали медикам на проїздній частині.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще один кременчужанин попався поліції з наркотиками.

Також на 4 осіб склали адмінпротоколи за домашнє насильство.