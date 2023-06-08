Як минула доба на Кременчуччині

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.
Всього рятувальники шість разів виїжджали на виклики:
За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.
Поліцейські затримали трьох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.
Ще один кременчужанин попався поліції з наркотиками.
Також на 4 осіб склали адмінпротоколи за домашнє насильство.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.