У Полтаві сталася ДТП з участю карети швидкої допомоги, яка поспішала на виклик

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 491

Чоловіка, який потребував допомоги медиків, врятувати не вдалося

Сьогодні, 31 травня, близько 8.40, у Полтаві, на перехресті вулиць Соборності та Зіньківської сталася ДТП з каретою швидкої допомоги. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо відомо, що автомобіль швидкої медичної допомоги, яким керував 36-річний місцевий чоловік, їхав з увімкненим проблисковим маячком та зіткнувся з автомобілем Volkswagen passat B6, яким керував 57-річний полтавець.

32-річного пасажира швидкої та 74-річну пасажирку легковика доставили до лікарні для обстеження.

Наразі поліція вивчає обставини пригоди для прийняття правового рішення.

Також за інформацією одного із полтавських телеграм каналів, швидка допомога їхала на виклик до 25-річного чоловіка, який втратив свідомість на вулиці Маршала Бірюзова поблизу пожежної частини.

Оскільки медики потрапили у ДТП, до чоловіка спрямували медиків іншої швидкої допомоги. Врятувати 25-річного чоловіка не вдалося.