На Полтавщині оцінили суму збитків, завданих російською армією

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Орієнтовна сума збитків, завданих російською армією Полтавщині, склала 96,1 млрд гривень. Такі дані оприлюднено у звіті про роботу у 2022 році тимчасово виконуючого обов’язки начальника Полтавської ОДА, начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, який затвердили депутати Полтавської обласної ради на сесії 30 травня.

Збитки обрахували автоматично, на основі внесених параметрів пошкоджених/зруйнованих об’єктів. Найбільше завданих збитків по Кременчуцькому нафтопереробному заводу — 94,1 млрд грн.

«Загалом серед територіальних громад області найбільше постраждала Кременчуцька, в якій удари було нанесені по енергосистемі — зруйновано Кременчуцьку ТЕЦ, промисловості міста — нафтопереробному заводу, заводу Кредмаш, а також найжахливіший випадок — влучання в ТЦ Амстор , внаслідок якого загинуло 22 особи», — йдеться в тексті звіту.

У документі також зазначено, що внаслідок ракетних обстрілів (по області випущено 111 ракет та 14 дронів, з них збито 50 ракет та 9 дронів) станом на 1 січня зазнали руйнувань 280 цивільних об’єктів в 13 територіальних громадах (Кременчуцький, район 228, Полтавський район 43, Миргородський район 9), з яких:

житловий сектор — 149;

об’єкти на промислових та інших підприємствах — 64;

64; заклади соціальної сфери — 17;

17; об’єкти комерційного призначення (ТЦ, магазини, аптеки) — 14;

14; дороги та мости — 10;

10; об’єкти інженерної інфраструктури та життєзабезпечення — 6;

6; приватні виробничі та господарські будівлі, гаражі, інші — 20.

Об’єкти, що зазнали пошкоджень чи були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ, внесені до державної Системи обліку руйнувань.

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