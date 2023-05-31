Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Слуга народу – Полтавщина
Військовий ліцей і шкільні укриття: Олександр Лемешко про головні рішення на сесії обласної ради 
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Війна

На Полтавщині оцінили суму збитків, завданих російською армією

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 274

Найбільша сума по зруйнованому Кременчуцькому НПЗ 

Орієнтовна сума збитків, завданих російською армією Полтавщині, склала 96,1 млрд гривень. Такі дані оприлюднено у звіті про роботу у 2022 році тимчасово виконуючого обов’язки начальника Полтавської ОДА, начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, який затвердили депутати Полтавської обласної ради на сесії 30 травня. 

Збитки обрахували автоматично, на основі внесених параметрів пошкоджених/зруйнованих об’єктів. Найбільше завданих збитків по Кременчуцькому нафтопереробному заводу 94,1 млрд грн. 

«Загалом серед територіальних громад області найбільше постраждала Кременчуцька, в якій удари було нанесені по енергосистемі зруйновано Кременчуцьку ТЕЦ, промисловості міста нафтопереробному заводу, заводу Кредмаш, а також найжахливіший випадок влучання в ТЦ Амстор, внаслідок якого загинуло 22 особи», йдеться в тексті звіту.

 

У документі також зазначено, що внаслідок  ракетних обстрілів (по області випущено 111 ракет та 14 дронів, з них збито 50 ракет та 9 дронів) станом на 1 січня зазнали руйнувань 280 цивільних об’єктів в 13 територіальних громадах (Кременчуцький, район 228, Полтавський район 43, Миргородський район 9), з яких:

  • житловий сектор 149;
  • об’єкти на промислових та інших підприємствах 64;
  • заклади соціальної сфери 17;
  • об’єкти комерційного призначення (ТЦ, магазини, аптеки) 14;
  • дороги та мости 10;
  • об’єкти інженерної інфраструктури та життєзабезпечення 6;
  • приватні виробничі та господарські будівлі, гаражі, інші 20.

Об’єкти, що зазнали пошкоджень чи були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ, внесені до державної Системи обліку руйнувань.

Який вигляд має Кременчуцький НПЗ після ударів рашистських ракет

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: збитки руйнування звіт Дмитро Лунін Кременчуцький НПЗ Амстор
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх