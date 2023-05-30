Як минула доба на Кременчуччині: п'яні водії та домашні насилля

Сьогодні, 09:54 Переглядів: 133

Доба пройшла без резонансних злочинів та надзвичайних подій

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 3 рази викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали трьох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали одну людину за ст. 309 Кримінального Кодексу України (Виробництво, виготовлення, придбання та зберігання наркотиків).

Також на трьох осіб склали адмінпротоколи за домашнє насильство.