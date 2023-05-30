У Полтавському обласному військкоматі новий керівник

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 727

Раніше він виконував обов’язки військового комісара ТЦК

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектації відбулися кадрові зміни. Відсьогодні, 30 травня, його очолює полковник Михайло Холодов. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Раніше полковник Холодов виконував обов’язки військового комісара ТЦК, потім був заступником голови ТЦК, а тепер очолив цю організацію.

Як зазначив Дмитро Лунін на пресконференції, новий голова ТЦК — людина з досвідом й патріот, готовий докласти зусиль, щоб Україна перемогла.