У Полтавському обласному військкоматі новий керівник

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектації відбулися кадрові зміни. Відсьогодні, 30 травня, його очолює полковник Михайло Холодов. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Раніше полковник Холодов виконував обов’язки військового комісара ТЦК, потім був заступником голови ТЦК, а тепер очолив цю організацію.
Як зазначив Дмитро Лунін на пресконференції, новий голова ТЦК — людина з досвідом й патріот, готовий докласти зусиль, щоб Україна перемогла.
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