У Кременчуці помітили «синю бджолу» та «українського колібрі»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 357

У Кременчуці помічена синя бджола. Світлиною поділився читач Дмитро, який побачив незвичну комаху у залі «Граніту», що на Київській.

Велика синьо-чорна комаха з темними коричневими або темно-синіми крилами, що схожа на джмеля, але без звичної для нього яскравої волохатої шубки.

Це ксилокопа, або бджола-тесляр, прекрасний запилювач рослин. Назвали її теслярем, тому що гнізда свої вона робить здебільшого в порожнинах всохлих дерев, пеньках чи стінах дерев’яних будівель, телеграфних стовпів, вигризаючи деревину власними щелепами.

В Україні живуть 3 види ксилокоп, і всі вони занесені у Червону книгу, оскільки сухі дерева та дерев’яні будинки не так уже й часто зустрічаються тепер.

Також у Кременчуці помітили метелика, який дуже схожий на колібрі. Особливо тим, як вона витягувала нектар з квіток і зависала у повітрі.

Але насправді — це бражник Язикан звичайний, так би мовити, український колібрі. Метелики-«колібрі» за своєю поведінкою дуже схожі на пташок колібрі: вони «зависають» над квітами. Саме тому їх у народі так називають.

Таке зависання у повітрі є можливим завдяки унікальній особливості будови тіла. Ці метелики — найшвидші. І можуть «розганятися» у польоті до 50 кілометрів на годину.

В Україні зустрічається понад 20 видів бражникових, у тому числі бражник мертва голова, бражник тополевий, бражник бузковий та інші.