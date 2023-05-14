На Кременчуччині через сміття ледь не згорів сарай

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Загиблих чи травмованих не зареєстровано

13 травня о 23.08 загорілось сміття на відкритій території поблизу селища Семенівка, Кременчуцького району. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС. На місце події прибули рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста. По прибуттю вогнеборці встановили, що внаслідок пожежі на площі 10 м кв., вогонь охопив розташовану поряд господарчу споруду. Загасили вогонь о 00.04. Пожежа знищила: сміття на площі 10 кв.м, шиферну покрівлю по дерев’яній обрешітці господарчої споруди. Господарчу споруду від повного знищенням вогнем вдалося врятувати. Загиблих чи травмованих не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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